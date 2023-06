Twitter odmieta platiť za cloudové služby Googlu

Vďaka neplateniu sú ohrozené služby Safety a Trust.

Sociálna sieť Twitter si prechádza od prevzatia Elonom Muskom problémami. Vďaka tomu si vyslúžila pomerne veľkú publicitu. Tentokrát sa rovnomenná spoločnosť spomína v súvislosti so technologickým gigantom Google. Sieť totiž odmieta platiť najpoužívanejšiemu vyhľadávaču za cloudové služby. Ešte pred prevzatím Muskom, sa spoločnosť Twitter v roku 2018 zaviazala, že investuje 1 miliardu dolárov (približne 930 000 000 eur) v období piatich rokov. Z toho 300 miliónov dolárov (približne 279 000 000 eur) má byť investovaných v priebehu tohto roka. Koncom tohto mesiaca môže spoločnosť Twitter stratiť prístup k využívaniu služieb. To má mať dôsledok k prerušeniu funkčnosti niektorých funkcií sociálnej siete.

Presnejšie dôjde k ohrozeniu služieb - Antispam a ochrana účtov. Stanovisko sociálnej siete nie je zatiaľ známe, pričom čas na presunutie služieb na vlastné servery má spoločnosť do 30. júna 2023. Lenže to nie je všetko a Twitter je aj v konflikte so spoločnosťou Amazon za používanie služby Web Services (AWS). Amazon chce v tomto prípade prestať platiť za zobrazovanie reklamy, ak sociálna sieť nezaplatí. Samozrejme, je tu ešte kauza s neplatením nájmu za používanie kancelárskych priestorov. Podľa spoločnosti Fidelity má sociálna sieť Twitter hodnotu približne 15 miliárd dolárov (približne 13 953 150 000 eur), čo je takmer tretina hodnoty, ze ktorú firmu kupoval Elon Musk.

Zdroj: Neowin,