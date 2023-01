Twitter neplatí za prenájom kancelárskych priestorov

Vďaka neplateniu nájmu je už sociálna sieť na súde.

Muskova spoločnosť Twitter má pred sebou ďalší problém, ktorým je nezaplatenie nájmu za priestory využívané ako kancelárske. Majiteľ budovy, kde sa nachádza sídlo spoločnosti Twitter - California Property Trust, už podala žalobu na súd. Mikroblogovacia sieť dlhuje na prenájme priestorov už 136 250 dolárov (približne 129 409 eur). Podľa agentúry Bloomberg bola Muskova spoločnosť v tejto veci oboznámená už 16. decembra 2022, a to priamo na jej sociálnej sieti, spolu s tým, čo sa stane, ak nebude nájomné zaplatené do piatich dní.

Podľa The New York Times sa sociálna sieť Twitter snaží šetriť na nákladoch, medzi ktoré spadá aj platenie nájmu za priestory. To sa má týkať všetkých plôch, kde pôsobí spoločnosť. Aby toho nebolo málo, tak Elon Musk dlhuje aj leteckej spoločnosti, ktorú využíval na charterové lety počas prvého týždňa od prevzatia sociálnej siete Twitter. V tomto príde zakladateľ automobilovej spoločnosti Tesla dlhuje 197 725 dolárov (približne 187 822 dolárov). Nový majiteľ Twitteru už mal previesť takmer polovicu právnického tímu zo SpaceX do Twitteru.

V konečnom dôsledku môže snaha o šetrenie nákladov formou neplatenia si záväzkov výjsť drahšie, než keby Musk platil, tak ako má.

Zdroj: Engadget,