Twitter možno príde o ďalších zamestnancov

Elon Musk má zvažovať ďalšie prepúšťanie zamestnancov.

Nový majiteľ spoločnosti Twitter - Elon Musk má údajne uvažovať o ďalšom kole prepúšťania zamestnancov. Ostane tam vlastne niekto ešte pracovať? Podľa zatiaľ nepotvrdenej správy agentúry Bloomberg, by sa malo začať ďalšie prepúšťanie už počas budúceho pondelka. Tentokrát sa majú v zóne ohrozenia ocitnúť zamestnanci, ktorí patria do divízie partnerstva spoločnosti a predaja. Zatiaľ nie je známy približný počet zamestnancov, ktorí by mal byť prepustení. Nové kolo prepúšťania pracovníkov spoločnosti Twitter má byť odpoveďou po tom, čo zamestnanci odmietli ultimátum s názvom Twitter 2.0. Minulý týždeň mal Musk požiadať vedúcu oddelenia partnerstva spoločnosti - Maggie Suniewickovú a vedúceho oddelenia partnerstva - Robina Wheelera, aby prepustili viacero zamestnancov.

To mali obaja vedúci oddelení odmietnuť a nakoniec mal ich Musk prepustiť. Majiteľ sociálnej siete zároveň rozpustil aj komunikačné oddelenie spoločnosti, takže komunikácia so spoločnosťou sa stáva komplikovaná. V súčasnosti by mala v spoločnosti pracovať polovica zamestnancov z pôvodného počtu 7 500 ľudí. V dôsledku prepúšťania sa objavili aj prvé problémy so sociálnou sieťou. Napríklad má byť nefunkčný systém dohľadu nad autorskými právam, nakoľko sa na jednom účte objavil film Rýchlo a zbesilo: Tokyo drift. Dokument bol "rozkúskovaný" na 50 tweetov a trvalo takmer jeden celý deň, kým bol účet zablokovaný.

Zdroj: Engadget,