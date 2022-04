Twitter bude meniť vlastníka

Twitter bude mať pravdepodobne nového vlastníka, kupuje ho Elon Musk.

Sociálna sieť Twitter bude mať nového vlastníka a je ním Elon Musk, ktorému patria napríklad spoločnosti SpaceX, Tesla, Boring Company, ale aj Neuralink. Musk by mal kúpiť populárnu sieť za 54,20 dolárov za akciu (približne 50,78 eur), pričom výsledná suma má byť takmer 43 miliárd dolárov (približne 40 282 830 000 eur). Samotný predaj odsúhlasilo predstavenstvo sociálnej siete. Obe strany by mali pracovať na detailoch a k uzavretiu zmluvy by malo prísť už budúci pondelok (2. mája 2022), ak samozrejme prejdú rokovania bez problémov.

Do uzavretia dohody sa môžu vyskytnúť prípadné komplikácie, vďaka čomu by nakoniec nemuselo prísť k uzavretiu zmluvy. Celý príbeh "kúpy" sociálnej siete Twitter začal dňom, keď Elon Musk kúpil 9,2 percent spoločnosti vo forme akcií. Táto transakcia prebehla začiatkom apríla tohto roku. Musk mal zo začiatku údajne súhlasiť s tým, že sa pripojí k predstavenstvu spoločnosti, ale nebude môcť vlastniť viac ako 14,9 percent sociálnej siete. S touto podmienkou nakoniec majiteľ niekoľkých spoločností nesúhlasil a ponúkol, že kúpi celú sociálnu sieť.

Musk chce zo sociálnej siete Twitter spraviť miesto slobodného prejavu, nakoľko má obavy, že v súčasnosti táto filozofia nefunguje.

Zdroj: ArsTechnica,