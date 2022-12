Twitter Blue má byť drahšie cez Apple App Store

Musk sa pravdepodobne chce vyhnúť poplatkom.

Sociálna sieť Twitter nezažíva práve najlepšie časy, pretože sa potýka s odlivom používateľov, masívnym prepúšťaním zamestnancov v rámci firmy, či problematickým predplatným, ktorému sa budeme teraz venovať. V súčasnosti sa objavila informácia, podľa ktorej má majiteľ spoločnosti Twitter - Elon Musk uvažovať nad zvýšeným predplatným za službu Twitter Blue. Samotné zvýšenie sa má týkať používateľov iPhone smartfónov, ak si službu predplatia cez obchod s aplikáciami - Apple App Store. V tomto prípade by si mali používatelia priplatiť 3 doláre (približne 2,84 eur) k 8 dolárom (približne 7,58 eur) za službu.

Elon Musk by sa mal chcieť v podstate "vyhnúť" platbe spoločnosti Apple za uskutočnenú transakciu cez jej obchod s aplikáciami. Vyzerá to tak, že majiteľ sociálnej siete Twitter chce preniesť platbu dane na používateľov a Muskovi ostane základný poplatok. Napriek tomu, podľa TechChrunch by malo Muskovi stačiť navýšiť sumu len na 10,38 dolárov mesačne za službu, lenže namiesto toho sa mal Musk rozhodnúť službu zaokrúhliť smerom nahor.

Spoločnosť Apple mala nedávno upraviť poplatky za využívanie jej obchodu s aplikáciami tak, že platby majú byť flexibilnejšie. Pritom si tvorcovia aplikácií môžu jednoduchšie upravovať ceny, čo má zahŕňať aj výkyvy na trhu s menami, ale aj infláciu.

Zdroj: ArsTechnica,