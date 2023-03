Tvorcovia linuxových správcov obrazovky chcú zjednotiť obchod s aplikáciami

OS Linux ponúka hneď niekoľko správcov pre inštalovanie aplikácií, ktoré nie sú medzi sebou kompatibilné. To sa ale má zmeniť.

Operačný systém Linux ponúka niekoľko správcov pre inštaláciu programov. Napríklad OS Debian používa *.deb, OS OpenSuse má pre zmenu *.rpm, pričom tieto dva systémy sú tu už nejakú dobu. Lenže postupne sa objavili aj ďalší konkurenti v podobe AppImage, Snap a Flatpak, ktorí sú schopní bežať na akejkoľvek linuxovej distribúcii. To už máme dokopy päť správcov pre inštaláciu programov a to je už pomerne veľa. Aktuálne vzniká iniciatíva, ktorá chce trieštenie zastaviť a má v pláne zvoliť jeden systém naprieč celým svetom operačného systému Linux.

Za myšlienkou prejsť na jedného správcu pre inštaláciu programov stoja niektoré z hlavných osobností Linuxu. Medzi takých patria napríklad: prezident GNOME - Robert McQueen, prezident KDE - Aleix Pol a vedúci projektu Debian - Neil McGovern. K zjednoteniu sa prikláňa aj bývalý predseda spoločnosti Google - Eric Schmidt. Vzniká tak snaha podporovať rozmanitosť a udržateľnosť v komunite okolo operačného systému Linux a tomu by malo pomôcť aj pridanie možnosti platieb a darov, ale aj formy predplatného do obchodu s aplikáciami - Flathub. Prečo práve Flatpak a nie Snap-y? Podľa iniciátorov zjednotenia je Ftlahub neutrálna platforma, čím môže vzniknúť zdravý ekosystém aplikácií.

Zatiaľ ide len o nápad a tvorcov iniciatívy čaká veľa práce, aby sa im podarilo presvedčiť tvorcov ďalších distribúcií, aby prešli na jeden systém. Napriek tomu je to zaujímavý nápad, ktorý by v prípade úspechu mohol zjednodušiť používanie Linuxu, čím by sa mohol stať zaujímavým pre väčšie publikum používateľov.

