Tvorca StarGate, chce seriál priviesť späť na obrazovky

Jeden z tvorcov StarGate, by rád priviedol seriál späť na televízne obrazovky.

V súčasnosti vo svete sci-fi žánru vedú dve značky: Star Trek a Star Wars, ale kedysi tu bola aj značka StarGate. Seriál ukončil svoje vysielanie takmer pred desiatimi rokmi, presnejšie to bol seriál: Stargate: Universe, kde vesmírna loď Destiny započala svoj let do ďalšej galaxie. Nakoľko je v móde trend oživovania kedysi populárnych značiek, tak sa vďaka tomu objavili nové filmy a seriály zo sveta Star Treku a Star Wars, lenže fanúšikovia si žiadajú aj návrat posledne menovanej značky, so slovom "star" v názve.

Jeden z tvorcov seriálu - Brad Wright sa pre webovú stránku SyFy vyjadril, že by rád oživil značku a priniesol nové príbehy. Zároveň neverí, že by spoločnosť Amazon po kúpe filmového štúdia Metro-Goldwyn-Mayer, nechala naďalej ležať pod ľadom túto, kedysi populárnu značku. Podľa Wrighta mala Hviezdna brána niečo, čo iné sci-fi seriály nemali: odohrával sa teraz, v našej dobe. Pritom sa autor vyjadril, že by mohlo prísť k odhaleniu brány pred svetom, vďaka čomu by sa mali dostať na svetlo sveta mimozemské technológie.

Wright by rád priviedol do nového seriálu (ak vznikne) aj pôvodných hercov, takže by sme mali opäť uvidieť napríklad generálku Sam Carterovú, ale aj O'Neilla, prípadne Daniela Jacksona. Popritom malo dôjsť k prepojeniu všetkých troch seriálov do jedného nového. Ostáva len veriť, že spoločnosť Amazon sa nakoniec rozhodne obnoviť túto kedysi populárnu značku.

Zdroj: SyFy,