Tvorca Ricka a Mortyho pracuje na šielenej hre

Pripravovaná hra má byť zábavnou "strielačkou".

Jeden z tvorcov populárnych sci-fi seriálov - Rick & Morty, Solar opposites - Jutin Roiland spolupracuje na vývoji hry s názvom - High on life. Na vývoji pracuje spoločne s herným štúdiom, ktoré pomohol založiť - Squanch Games a hra bola oznámená na podujatí - Bethesda Games Showcase. Pričom hra má by dostupná na týchto herných platformách - PC, Xbox Series X/S a Xbox One. Toto zároveň nie je prvý hra na, ktorej spolupracoval Roiland, ešte v roku 2019 bola vydaná hra s názvom - Trover Saves the Universe.

Hra High on life, sleduje príbeh absolventa strednej školy, ktorý sa snaží zachrániť planétu Zem, pred mimozemšťanmi. Nakoľko nepriateľská rasa chce využiť ľudí na výrobu drôg. V hre budete používať namiesto klasických zbraní, zbrane s osobnosťou, ktoré sa sa vami počas hrania budú rozprávať. Počas hrania hry budete zároveň spolupracovať s NPC postavami, prípadne s nimi aj bojovať. Pričom hra ponúkne rôzne lokácie, ktoré by zabezpečiť, že sa nebudete nudiť a vždy objavíte niečo nové.