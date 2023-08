Tvorca hry Pokémon Go ohlásil prepúšťanie

Prepúšťanie zamestnancov ohlásila ďalšia spoločnosť.

Generálny riaditeľ spoločnosti Niantic - John Hanke oznámil, že bude musieť prepustiť približne 230 zamestnancov. Zároveň má dôjsť aj k zatvoreniu vývojarského štúdia v Los Angeles (Spojené štáty americké) a aby toho nebolo málo, firma ukončí už aj spustenú AR hru. Presnejšie sa má jednať o hru NBA All-World. Lenže to nie je všetko a spoločnosť zastaví vývoj AR hry - Marvel: World of Heroes, ktorá bola ohlásená ešte v roku 2022. To, či neskôr dôjde k obnoveniu vývoja super-hrdinskej hry zatiaľ nie je známe.

Spoločnosť Niantic, rovnako ako aj iné spoločnosti počas pandémie Covidu začala intenzívne naberať nových zamestnancov. Počas tohto obdobia sa začalo hernému štúdiu mimoriadne finančne dariť. Po skončení epidémie sa väčšine firiem vrátili zisky na podobnú úroveň, ako pred pandémiou, prípadne ešte viac poklesli. To má byť dôvodom, prečo sa spoločnosť Niantic rozhodla prepúšťať.

Firma sa chce v súčasnosti sústrediť na AR hru Pokémon Go, ktorú chce naďalej vylepšovať a udržiavať. Podobný scenár má byť aj v prípade ďalších hier, ktoré spoločnosť prevádzkuje - Monster Hunter Now, Pikmin Bloom a Peridot. Herné štúdio chce naďalej podporovať svoju platformu, ktorá má umožniť vývojárom speňažiť a rásť svoje vlastné skúsenosti s rozšírenou realitou.

Zdroj: Neowin,