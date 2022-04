Turci poslali do "vesmíru" prvý kebab

Majiteľ kebabárne a podnikateľ chceli vzdať poklonu na výročie prvého letu človeka do vesmíru.

Svetové veľmoci snáď už bežne podnikajú výlety do vesmíru, prevádzkujú spoločnú orbitálnu stanicu, navštevujú cudzie svety a podobne. Existuje veľa krajín bez vesmírneho programu, prípadne ho majú v zárodkoch. To je aj prípad Turecka, lenže za touto akciou nestojí vláda krajiny, ale dvaja podnikatelia so zmyslom pre humor. Majiteľ kebabovej reštaurácie - Yaşar Aydın a podnikateľ - Idris Albayrak, ktorý je zároveň študentom vesmírneho inžinierstva, spoločnými silami vyniesli do výšky 38 kilometrov prvý kebab. Presnejšie uo vyniesli do stratosféry.