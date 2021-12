TUKE Space Forum: Zvraty života, magnetických polí a gravitačných vĺn

Novoročno-Trojkráľový webinár TUKE Space Forum bude o počiatkoch života na Zemi a inde vo vesmíre. O vlastnosti života na Zemi zvanej chiralita a to ako sa prejavuje v magnetickom poli Slnka a gravitačných vlnách. Tému nám priblíži Profesor Axel Brandenburg z Nordic Institute for Theoretical Physics (NORDITA) v Štokholme.



O čom prednáška bude



Axel Brandenburg o prednáške "Biomolekuly nášho života založeného na uhlíku sú nezrkadlovo symetrické a majú špecifickú chiralitu. Podľa prevládajúcej teórie k tomu viedlo náhodné rozhodnutie pri vzniku života na Zemi a mikrobiálny život, ktorý mohol vzniknúť na Marse môže mať opačný charakter. Koncept chirality zaberá veľkú časť môjho výskumu, a tak budem hovoriť aj o pravotočivých a ľavotočivých skriveniach magnetických polí zo Slnka. Skrútené magnetické polia môžu vzniknúť aj z Veľkého tresku a mohli by vytvorili reliktné gravitačné vlny, ktorých kruhová polarizácia by jedného dňa mala byť detekovateľná vesmírnymi interferometrami."



O prednášajúcom:

Axel Brandenburg hovorí "Po bakalárskom štúdiu v Hamburgu som v roku 1990 získal PhD University of Helsinki, potom postdoktorandský pobyt na Nordite (Dánsko) a Boulderi (USA), potom v roku 1994 som sa opäť stal odborným asistentom na Nordite, a v roku 1996 riadnym profesorom na Newcastle upon Tyne (Spojené kráľovstvo) a potom v roku 2000 riadnym profesorom opäť na Nordite. V roku 2006 sa presťahoval s Norditou do Štokholmu. V rokoch 2015-2018 som bol hosťujúcim profesorom na University of Colorado v Boulderi."



Viac informácií o prednášajúcom nájdete na https://www.nordita.org/~brandenb/



Webinár sa uskutoční v Pondelok, 3. januára 2022 o 16:00 na adrese



https://zoom.us/j/7312925489

V prípade záujmu o účasť na webinári sa prosím registrujte na Meetupe TUKE Space Forum.

Zdroj: Tlačová správa