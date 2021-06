TUKE Space Forum: Prieskum obrích planét: Jupiter, Saturn, Urán a Neptún

Aj tentoraz to bude o misiách veľmi ďaleko, častokrát tam kde ešte nikdy nik nebol. Obrie planéty slnečnej sústavy skrývajú odpovede na mnoho kľúčových otázok. O pripravovaných misiách k Jupiteru, Saturnu, Uránu a Neptúnu nám porozpráva Dr. Mark Hofstadter, planetárny vedec z Jet Propulsion Laboratory NASA.



Názov prednášky: Prieskum obrích planét: Jupiter, Saturn, Urán a Neptún



Prednášajúci: Dr. Mark Hofstadter, Jet Propulsion Laboratory NASA



O čom prednáška bude:

Táto prednáška bude venovaná tomu, prečo je dôležité študovať obrie planéty v našej slnečnej sústave a preskúmať niektoré z hlavných vedeckých otázok o nich. Taktiež načrtne súčasné plány európskych a amerických misií do vonkajšej slnečnej sústavy. Témy budú zahŕňať otázky ako:



Sú mesiace vonkajších planét najpravdepodobnejším miestom na nájdenie života mimo Zeme?

Ako a kde vznikli obrie planéty?

Umožnila prítomnosť Jupitera a Saturnu formovanie Zeme?

Prečo sú Saturnove prstence jedinečné v slnečnej sústave?

Čo poháňa dlhotrvajúce búrky pozorované na vonkajších planétach?

A čo nás môžu naučiť bizarné magnetické polia Uránu a Neptúna o fundamentálnej fyzike magnetosfér?



O prednášajúcom:

Dr. Mark Hofstadter je planetárny vedec v laboratóriu Jet Propulsion Laboratory NASA, ktorého výskumné zameranie je využitie rádioteleskopov na štúdium atmosféry Saturna, Uránu a Neptúna, ako aj jadrier a kómy komét. Vykonáva pozorovania tak zo Zeme, ako aj z kozmických lodí. Je zapojený aj do plánovania budúcich misií do vonkajšej slnečnej sústavy a má záujem o podporu medzinárodnej spolupráce. Pôsobil ako Principal Investigator prístroja MIRO, ktorým bol malý rádioteleskop, ktorý letel na misii ESA Rosetta.



Prednáška prebehne telekonferenčne cez Zoom na adrese



https://zoom.us/j/7312925489



Termín: Streda, 30. júna 2021 o 16:00



Otázky prednášajúcemu môžete klásť cez slido, event code #768161 , na adrese



https://sli.do/750840



Webináre TUKE Space Forum nájdete na rovnomennom youtube kanále na adrese



https://www.youtube.com/channel/UCjNXxp4f1I35jRIruxGdqaw/

Ako to na webinároch TUKE Space Forum vyzerá si môžete pozrieť napríklad na tomto videu z minuloročnej sezóny.

Zdroj: spaceforum.sk