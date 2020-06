TUKE Space Forum: Misia Swarm a aktuálne zmeny v magnetickom poli Zeme

Misia Swarm skúma Zemské magnetické pole. Žiaden z vesmírnych prieskumov magnetického poľa Zeme to doteraz nerobil tak detailne.



Webinár bude o tejto zaujímavej misii a osvetlí aj aktuálne zmeny v magnetickom poli Zeme, zahŕňajúce rýchly pohyb severného magnetického pólu a rast intenzity poľa v oblasti Juhoatlantickej anomálie.



Misiu Swarm nám priblíži Chris Finlay z DTU Space, Technical University of Denmark.



O čom prednáška bude:



Cris Finlay k prednáške hovorí "Trio satelitov Swarm v súčasnosti vykonáva doteraz najpodrobnejší prieskum zemského magnetického poľa na nízkej obežnej dráhe Zeme. V tejto prednáške uvediem prehľad misie Swarm, opíšem, ako sa zozbierané údaje používajú na zostavenie globálnych modelov geomagnetického poľa a uvediem výsledky týkajúce sa nedávnych zmien v tejto oblasti. Patria sem nedávny rýchly pohyb severného magnetického pólu a rast slabej oblasti magnetického poľa v južnom Atlantiku. Zameriam sa aj na dôsledky pre slabo pochopenú dynamiku jadra Zeme."



O prednášajúcom:



Chris Finlay je profesorom geomagnetizmu na DTU Space, Technical University of Denmark. Jeho práca sa zameriava na zmeny v zemskom magnetickom poli v časových mierkach od minút po tisícročia, skúmajúc pozorovacie aj teoretické aspekty. Má magisterský titul z fyziky na univerzite v Oxforde vo Veľkej Británii a titul PhD z geofyziky na University of Leeds vo Veľkej Británii. Pred nástupom na Dánsku technickú univerzitu v roku 2011 pracoval 5 rokov ako postdoktorandský vedecký pracovník a potom ako oberassistant v ETH v Zürichu. V roku 2010 bol hlavným autorom International Geomagnetic Reference Field a bol predsedom pracovnej skupiny IAGA V-MOD od roku 2011 do roku 2015. V roku 2012 mu udelili SEDI Doornbos Memorial Prize za vynikajúcu prácu na prieskume hlbokého vnútra Zeme. Vo veľkej miere pracuje s geomagnetickými pozorovaniami zo satelitov a pozemných observatórií, pomocou ktorých zisťuje štruktúru a dynamiku Zeme.



Webinár sa uskutoční v Stredu, 10.6.2020 o 15:00 na adrese

https://zoom.us/j/7312925489

Otázky pre Benjamina Joachimiho môžete klásť cez slido na adrese

https://www.sli.do/44963

Zdroj: Tlačová správa spaceforum.sk