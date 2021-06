TUKE Space Forum: Medzihviezdne cestovanie v skutočnom svete

V tomto TUKE SPACE Forum webinári sa budeme venovať medzihviezdnému cestovaniu. Konkrétne prehľadu jeho konceptov a ak vás zaujíma, ktoré možnosti medzihviezdného cestovania sú najreálnejšie, tak si ho nenechajte ujsť :)



Tému nám priblíži Prof. André Füzfa, teoretický astrofyzik pôsobiaci na Institute for Complex Systems at the University of Namur (Belgicko).

Názov prednášky: Medzihviezdne cestovanie v skutočnom svete



Prednášajúci: André Füzfa, Institute for Complex Systems at the University of Namur



O čom prednáška bude:

Existuje iba jeden skutočne závažný fyzikálny problém, a to medzihviezdne cestovanie. Aj keď nie je teoreticky nemožné, vo veľkej miere sa považovalo za nerealizovateľné, a tak bola táto dôležitá téma opustená, stala sa kontroverznou a v zúfalstve bola ponechaná špekulatívnej fyzike. V tejto prednáške poskytnem konštruktívny, ale kritický prehľad hlavných myšlienok, ktoré boli navrhnuté na dosiahnutie hviezd: relativistický reakčný pohon, generačné lode, skreslenia v časopriestore a cestovania nadsvetelnou rýchlosťou. Potom sa zameriame na pravdepodobné najvykonateľnejšie možnosti: priamy pohon (DEEP-IN) a medzihviezdne (Bussardove) prúdové motory. Budú poskytnuté podrobné numerické príklady medzihviezdneho prieskumu s nanosondami (projekt Starshot) a kozmickými loďami s posádkou na základe nedávneho modelovania v rámci relativity, ktoré oživilo danú tému. Cieľom prednášky je ukázať, za akých podmienok by mohlo medzihviezdne cestovanie v skutočnosti nastať, bez toho, aby sa spoliehali na špekulatívnu fyziku, a aké sú niektoré kľúčové výskumné problémy, ktoré by sa dnes mali skúmať, aby sa v budúcnosti dostali ku hviezdam.



Voľne dostupné zdroje:

1) A. Füzfa, “Interstellar travels aboard radiation-powered rockets”, Physical Review D 99, 104081 (2019)

2) A. Füzfa, W. Dhelonga-Biarufu & O. Welcomme, “Sailing towards the stars close to the speed of light”, Physical Review Research 2, 043186 (2020)



O prednášajúcom:

Prof. André Füzfa je teoretický astrofyzik pôsobiaci na Institute for Complex Systems at the University of Namur (Belgicko). Má rozsiahle výskumné zázemie v kozmológii (tmavá energia a formovanie vo veľkom meradle), modifikovanej gravitácii a testoch všeobecnej relativity, formovaní a detekcii prvotných čiernych dier, ako aj témach inšpirovaných sci-fi, ako sú generátory gravitačného poľa a medzihviezdne cestovanie. Patentoval tiež dve zariadenia elektromagnetických generátorov a detektorov gravitačných vĺn.



Termín: Streda, 2. júna 2021 o 16:00



Otázky prednášajúcemu môžete klásť cez slido, event code #768161 , na adrese



https://app.sli.do/event/xvemcivd



