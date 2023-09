TSMC zvažuje odklad výstavby tovární v USA

Podľa taiwanskej spoločnosti nie je v USA dostatok schopných pracovníkov.

Spojené štáty americké chcú mať na svojom území závody na výrobu čipov, preto sa rozhodli vynaložiť nemalé financie na zatraktívnenie sa pre zahraničné spoločnosti. Jednou z takých firiem je TSMC, ktorá má na území USA, presnejšie v štáte Arizona, postaviť svoje dva pokročilé výrobné závody. Tieto továrne by mali byť schopné produkovať čipy 3 a 4 nm výrobným procesom. Bohužiaľ taiwanskému výrobcovi sa nedarí nájsť dostatočne skúsených pracovníkov pre výrobu čipov. To by malo mať za následok odklad začiatku výroby procesorov z roku 2024 na rok 2025.

Dalo by sa povedať, že masívna 52,7-miliardová investícia je síce pekná, ale na nič, keďže nemá kto v závodoch pracovať. Taiwanský a najpokročilejší výrobca čipov na svete má v pláne tento výpadok pracovnej sily vykryť pracovníkmi z domácich závodov. Toto oneskorenie by sa malo odraziť pravdepodobne aj na prípadnom oneskorení vydaní nových verzií produktov spoločnosti Apple, nakoľko by tento technologický gigant už mal používať procesory z amerických závodov. Ako nakoniec táto situácia dopadne, je zatiaľ veľkou otázkou, aj v prípade možného odkladu predstavenia nových produktov spoločnosti Apple.

Zdroj: Engadget,