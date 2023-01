TSMC vyrobí väčšinu procesorov Snapdragon 8 gen 3

Samsung by mal v tomto prípade ťahať za kratší koniec.

Aktuálne vo svete prémiových smartfónov dominuje Qualcomm Snapdragon 8 gen 2. Lenže spoločnosť Qualcomm nepsí na "vavrínoch" a už pracuje na tretej generácii výkonného čipsetu. Aktuálne sa očakáva, že výrobu nového procesoru budú mať na starosti dve spoločnosti - taiwanské TSMC a juhokórejský Samsung. Kým prvú generáciu vyrábal hlavne Samsung, druhú generáciu produkovalo hlavne TSMC. To by sa nemalo zmeniť ani počas výroby tretej generácie, kde by väčšina vyrobených procesorov mala pochádzať z liniek taiwanskej spoločnosti. Zvyšok výroby by mala obstarať juhokórejská spoločnosť Samsung.

Za týmto rozhodnutím by mal byť aj fakt, že TSMC má výnosnosť z jedného 3nm GAA waferu na úrovni 75 až 80 percent. V prípade, že je táto informácia pravdivá, spoločnosti Apple a Qualcomm by mali svoje zákazky dostávať na čas a bez väčších problémov. Naproti tomu výrobca procesorov Samsung mal výnosnosť približne 20 percent, pred partnerstvom s firmou Silicon Frontline Technology. Veľkým problémom je práve výnosnosť z jedného wafer, nakoľko odoberatelia platia za wafer a nie za počet funkčných procesorov. Teda ak z jedného waferu získate len 20 %, výrobca zaplatí rovnako ako keby z iného waferu dostal napríklad 80 percent funkčných čipov.

Zdroj: GSMArena,