TSMC vybudovalo továreň na výrobu nových 3nm čipov

Už v septembri sme informovali o príprave veľkého výrobcu čipov TSMC na 3nm technológiu výroby. Na Tom’s Hardware sa objavila informácia, že továreň v ktorej sa plánuje s touto výrobou začať, je už postavená. Plánované je spustenie v druhej polovici roku 2022.

TSMC začalo s výstavbou továrne už v októbri 2019. V nasledujúcich mesiacoch sa bude pracovať na sťahovaní potrebného vybavenia a pripravená na prevádzku by mala byť po jednom až jeden a pol roku. Továreň by mala byť za plnej prevádzky schopná dosiahnuť kapacitu okolo 55 000 kusov 300 mm plátov čipov za mesiac.

Nová továreň sa nachádza v komplexe s názvom Southern Taiwan Science Park blízko mesta Tainan.

3nm proces bude používať FinFET tranzistory, pričom by sa mal v porovnaní s aktuálnou technológiou výkon zvýšiť do 15% a spotreba znížiť až do 30%.

Zdroj: Tom's Hardware

Obrázok: TSMC