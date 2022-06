TSMC už budúci rok priniesie 3 nm čipy

TSMC pokračuje v nastolenom tempe v zefektívňovaní procesorov.

Taiwanský výrobca polovodičov TSMC nedávno predstavil časový harmonogram výroby procesorov na svojom technologickom sympóziu. Podľa produktovej mapy by sme mali už budúci rok stretnúť v prenosných zariadeniach procesory vyrobené pomocou 3 nm procesom výroby. Nové 3 nm uzly by mali byť v piatich vrstvách, pričom každá z nich má byť výkonnejšia a efektívnejšia - N3, N3E (Enhanced), N3P (Performance Enhanced), N3S (Density Enhanced) a nakoniec N3X (Ultra High Performance). 3 nm čipy mali byť dodávané výrobcom elektronických zariadení už počas druhej polovica budúceho roka. To znamená, že onedlho by sme mohli vidieť prémiové smartfóny, ktoré budú tieto čipsety používať.

Spoločnosť TSMC aktívne pracuje aj na ďalšom výrobnom postupe - 2 nm. Procesory vyrobené týmto procesom by mali byť podľa výrobcu výkonnejšie o 10 až 15 percent pri rovnakom odbere energie. Zároveň by mali mať až o 25 až 30 percent nižšiu spotrebu pri rovnakej frekvencii a počte tranzistorov v porovnaní s 3 nm čipmi. Nové procesory by mali byť až 1,1-krát hustejšie oproti minulej generácii. Ak pôjde všetko dobre, tak by sme mali nové čipsety vidieť v zariadeniach už počas roka 2025.

Okrem toho výrobca predstavil aj novú technológiu výroby tranzistorov - GAAFETs (gate-all-around field-effect transistors). Malo by ísť o nanovrstvové tranzistory, ktoré by mali mať zvýšený výkon na watt, vďaka zníženiu odporu. Táto technológia by mala byť nasadená pre 3 nm a 2 nm proces výroby čipsetov.

Zdroj: GSMArena,