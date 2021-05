TSMC uprednostní USA pred EÚ

Výrobca čipov TSMC nakoniec postaví svoju novú továreň v USA a nie v niektorej z krajín EÚ.

Taiwanská spoločnosť zaoberajúca sa výrobou čipov - TSMC, sa zo začiatku pozerala po vhodnej lokalite pre výstavbu nového závodu, v ktorom by spoločnosť vyrábala 5nm čipy. Nakoniec výstavba novej továrne bude pravdepodobne prebiehať v Spojených štátoch amerických, presnejšie v štáte Arizona, v meste Phoenix. Výrobca čipov chce na výstavbu novej továrne využiť aj štátne dotácie vo výške 50 miliárd dolárov, ktoré ohlásil súčasný americký prezident Joe Biden. Pritom TSMC nebude jediná spoločnosť, ktorá chce túto bohatú dotáciu využiť. Medzi ďalšími záujemcami je aj Intel a Samsung, ktoré chcú tiež postaviť nové továrne v USA.

Za týmto rozhodnutím je pravdepodobne aj spor s Európskou úniou, pričom do sporu zasiahli aj automobilové spoločnosti, ktoré začali požadovať dodávanie starších polovodičov. Zaujímavé je, že v Európskej únii nie je výrobca čipov, ktorý sa zameriava na výrobu komponentov pre smartfóny a počítače. Takže je veľmi pravdepodobné, že spoločnosť TSMC nakoniec postaví továreň aj v niektorej z krajín EÚ, ale nebude patriť k tým najmodernejším. Prípadná nová továreň by mala byť zameraná na výrobu čipov pre automobilový priemysel, no bohužiaľ v tomto prípade ide len o dohady.

TSMC chce jednoznačne naplniť dopyt, preto sa táto spoločnosť rozhodla investovať do rozšírenia výroby takmer 84 miliárd eur, z toho takmer 10 miliárd eur má stáť výstavba novej továrne v americkom meste Phoenix.

