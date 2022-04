TSMC sa už pilne pripavuje na produkciu čipsetov novými výrobnými technológiami

Procesory vyrobené 3 nm a 2 nm technológiou výroby sa nezadržatelne blížia.

Taiwanský výrobca procesorov - TSMC, má byť už údajne pripravený na výrobu čipsetov pomocou 3 nm technológie. V blízkej dobe má spoločnosť postupne prejsť na 2 nm proces výroby procesorov. Samotné spustenie sériovej výroby pomocou 3 nm technológie, by malo začať už počas druhej polovice tohto roka. Vyrobené procesory by mala spoločnosť TSMC dodávať postupne už začiatkom budúceho roka. Podľa slov generálneho riaditeľa spoločnosti, bude pravdepodobne veľký dopyt po čipsetoch vyrobených 3 nm procesom a budú sa snažiť tento dopyt pokryť.

Prvým zákazníkom v rade na nové procesory by mala byť americká spoločnosť Apple. Tieto procesory budú s najväčšou pravdepodobnosťou osadené v nových iPhonoch, MacBookoch, iPadoch a podobne. Výrobca procesorov sa postupne pripravuje aj na výrobu pomocou 2 nm procesom výroby. V tomto prípade by mala byť použitá technológia GAA. Bohužiaľ, na 2 nm čipsety si ešte nejaký čas počkáme, nakoľko tu výrobca počíta so spustením sériovej výroby až niekedy v roku 2026. Testovacia sériová výroba by mala začať v roku 2024. Následný prechod na ostrú sériovú výrobu by mal byť v roku 2025. Prvé dodávky zákazníkom by mali prebehnúť v roku 2026.

