TSMC bude dodávať samoriadiace čipy Tesle

TSMC nakoniec vyhralo nad Samsungom a získalo lukratívny kontrakt.

Juhokórejský výrobca smartfónov, ale aj čipov - Samsung prehral ďalší boj o zákazníka. Spoločnosť najskôr stratila zákazníka a v podstate konkurenčného výrobcu - Qualcomm, pre ktorého vyrábala Snapdragon 8 gen 1. Neskôr sa firma Qualcomm rozhodla uprednostniť taiwanského výrobcu polovodičov TSMC. Teraz sa americký výrobca elektromobilov Tesla rozhodol uprednostniť taktiež taiwanskú spoločnosť pred juhokórejským Samsungom. Výrobca TSMC takto získal veľkú zákazku na výrobu čipov asistovaného riadenia (FSD). Tie by sa mali vyrábať pomocou 4 a 5 nm výrobným procesom.

Automobilová spoločnosť Tesla by sa svojim kontraktom mala zaradiť medzi TOP 7 zákazníkov výrobcu polovodičov. Automobilka by sa mala v súčastnosti sústrediť na vývoj svojho plne samoriadiaceho počítača. K tomu teda potrebuje čip schopný zvládať vysokorýchlostné výpočty, integrovanú umelú inteligenciu a veľa iných funkcií. Tesla spočiatku razila štýl viacerých dodávateľov čipov, medzi ktorých patrili aj spoločnosti Samsung a TSMC. Čo stálo za zmenou, zatiaľ nie je jasné. Predchádzajúcu generáciu FSD čipov dodával hlavne juhokórejský výrobca a tie boli vyrábané 14 nm procesom.

Aktuálne vyrábaný FSD čip je označovaný aj ako Hardware 3.0. Rýchlosť spracovania obrazu by mala byť až 21-krát rýchlejšia oproti predchádzajúcej generácii 2.5. Čip by mal podporovať až 8 kamier. Výpočtový výkon by mal dosahovať až 144 TOP. Čip je o 20 percent lacnejší oproti minulej generácii a spoločnosť Tesla umožňuje bezplatnú výmenu čipu majiteľom elektromobilov. Ako bude označovaná nová generácia vyrábaná pod krídlami spoločnosti TSMC, zatiaľ nie je známe.

Zdroj: Gizchina,