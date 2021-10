Trumpova sieť ešte poriadne nefunguje a už čelí obvineniu

TRUTH social porušuje licenciu AGPLv3.

Nedávno sme vás informovali o tom, že bývalý americký prezident Donalt Trump plánuje spustiť svoju sociálnu sieť s názvom TRUTH social. Paradoxom je, že už teraz čelí problému a tým je porušenie softvérovej licencie AGPLv3, ktorá v podstate prikazuje zdieľanie zdrojového kódu s používateľmi. Dohľad nad licenciou má organizácia Software Freedom Conservancy, ktorá dala tridsať-dňové ultimátum spoločnosti The Trump Media and Technology Group (TMTG) na to, aby dodržala podmienky licencie. Inak Trumpovu spoločnosť čaká žaloba.

V licencii sa píše, že spoločnosť musí sprístupniť zdrojový kód používateľov hneď v deň návštevy sociálnej siete. Web aktuálne beží na upravenej verzii Mastodont, ktorá je bezplatná a používa ju aj sociálna sieť Twitter, čo bola kedysi Trumpova obľúbená sociálna sieť. Spoločnosť TMGT musí do 30 dní splniť podmienky licencie, inak stratí prístup na používanie platformy.

Bývalý prezident Spojených štátov amerických - Donald Trump, bol zablokovaný na najznámejších sociálnych sieťach. Dôvodom bol útok na budovu Kapitolu, davom exprezidentových prívržencov, ktorých mal Trump podnecovať k násiliu. Následne sociálne siete ako Facebook, Twitter, Instagram a YouTube trvalo zablokovali Trumpove účty, čomu nepomohli ani súdne konania, ktoré skončili potvrdením rozhodnutia sietí.

Zdroj: Engadget,