Tretiu sériu seriálu The Orville uvidíme už onedlho

Seriál inšpirovaný Star Trekom sa po takmer troch rokoch vracia na televízne obrazovky.

Televízny sci-fi projekt The Orville sa netají tým, že si za inšpiráciu berie kedysi vysielaný televízny seriál Star Trek: The Next Generations. Aby sme boli presní, za týmto projektom stojí človek s menom - Seth MacFarlane, ktorého môžeme poznať napríklad ako tvorcu animovaného seriálu Family Guy. Samozrejme, toro nieje jeho jediný televízny projekt, pretože na svojom konte má toho viacej - Ted 1 a 2, American dad, či The Cleveland show. Tak isto sa objavil v seriáli Star Trek: Enterprise. Občas sa o The Orville hovorí, že je viac Star Trek, ako nové seriály z tohto univerza. Natáčanie seriálu ale skomplikovala epidémia Covid-19, vďaka ktorej bolo niekoľkokrát natáčanie prerušené.

Vesmírna loď USS Orville (ECV-197) je prieskumnou loďou, ktorej kapitána Eda Mercera hrá MacFarlane. Táto loď patrí pod vesmírnu alianciu s názvom Planetárna únia. Tvorca seriálu si tentokrát zobral za inšpiráciu Star Trek: Discovery, takže nás čaká posun do budúcnosti o 400 rokov. V prípade Discovery to bolo 900 rokov. Podľa úvodu prvej časti novej série nás čaká epická vesmírna bitka, ale aj niekoľko zvratov. Loď utrpí vážne poškodenia, ale aj člen posádky - android Isaac, k záveru ukážky prekvapí zmenou. Seriál bude mať premiéru na streamovacej platforme Hulu už 2. júna 2022.

Zdroj: Arstehnica,