Toto vozidlo zrýchli z 0-100km/h pod 1 sekundu ! Vitaj nový svetový rekord

Študenti univerzity postavili elektrické vozidlo, ktoré pokorí hranicu 100 kilometrov za hodinu pod rekordnú 1 sekundu !

Áno čítate správne. Kedysi bola hranica 3 sekúnd „vlhkým snom“, potom prišli superšporty, ktoré prekonali rýchlosť 0-100km/h zo stoja za 2.9 sekundy či dokonca 2.6 sekundy. Napríklad Porsche 911 Turbo S to zvláda za 2.7 sekundy či Ferrari SF90 Stradale za 2.5 sekundy. Čisto auto na benzín Bugatti Chiron Super Sport to dokáže za neuveriteľných 2,4 sekundy a ešte rýchlejší je Dodge Challenger SRT Demon za 2.3 sekundy. Práve Demon je najrýchlejší spaľovák, čo sa týka extrémnej akcelerácie. Tesla Model S Plaid ako elektrický automobil to dokáže za neskutočných 1.98 sekundy a Rimac Nevera, teda najrýchlejšie auto planéty za extrémnych 1.85 sekundy !

Miniformula mala jasný cieľ, prekonať svetový rekord v zrýchlení. Ten bol doteraz 0-100 za 1,461 sekundy. Ak si všimnete tak produkčné hypervozidlo nie je tak ďaleko. Cieľ bol tak urobiť skoro polovičný čas oproti hyperšportu od Rimacu.

Nový rekord sa študentom z Academic Motorsport Club Zurich (AMZ) podaril a má hodnotu 0.956 sekundy z 0-100 km/h. Stačilo im na to neskutočných 12.3 metra !!! Vozidlo poháňa 240kW elektromotor. Všetko je postavené z kombinácie karbónu a hliníka a výsledná hmotnosť vozidla je tak len 140 kilogramov a pričom motor generuje 326 konských síl (326 HP). Konštrukčne vďaka aerodynamickým prvkom dokáže auto vytvárať až 2-násobný prítlak, javí sa tak ako keby auto vážilo 280 kilogramov.

