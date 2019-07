Toto je finálna podoba iPhone XI

Ďalší únik predprodukčných demo kusov prichádzajúcich iPhonov potvrdzuje zabudovanie viacerých fotoaparátov do zvláštneho tvaru.

Nové telefóny sa očakávajú už za 2 mesiace, takže tieto tvary sú už viac-menej finálne. Už teraz vieme povedať, že tohtoročná ponuka bude podobná tej, ktorá bola predstavená minulý rok. Dočkáme sa tak dvojice OLED iPhonov a jedného LCD modelu. Veľkosti by mali byť identické ako u predchodcov teda – 5.8“, 6.1“ a 6.5“. Novinky dostanú trojicu kamier, výnimkou by mal byť lacnejší LCD model, kde budú len dva snímače. Hlavný fotoaparát bude mať 12Mpx, rovnako ako super širokouhlý a taktiež telesnímač. Zahraničný web MacRumours už bol dokonca schopný získať demá do vlastných rúk. Tie majú slúžiť ako makety pre výrobu rôzneho príslušenstva.

Zdroj: techspot