Toto elektrické žihadlo stojí s dotáciou pod 58 000€

Jeden z hlavných konkurentov pre výkonné modely Tesla Motors, spoločnosť LUCID Motor uviedla nový 1-motorový, lacnejší model.

Supervýkonný model Air Dream Edition má špičkových 1080 koní, teda 805 kW a stovku zvládne za približne 2.5 sekundy. Dojazd sľubuje výrobca až 810 kilometrov pri cene 169 000 amerických dolárov. Verzia Air Grand Touring vyjde na 139 000 a Air Touring na 95 000 dolárov. Najlacnejší model nazvaný jednoducho Air vyjde pod 80 000 dolárov, presnejšie 77 400 USD, čo je v prepočte asi 66 000€. To je cena bez daňových výhod. Dostanete výkon 480HP/359kW a dojazd 653 kilometrov. Takto to vyzerá ako zaujímavejší model než Tesla Model 3. Ak by sa auto predávalo na Slovensku a získali to dotáciu, dostávame sa po šialenú hranicu 60 000€.

Zdroj: arstechnica