Tom Cruise by mal natočiť film na ISS!

Filmové scény z vesmíru sa doteraz natáčali pred zeleným plátnom, avšak NASA včera potvrdila, že sa pohráva s myšlienkou natočiť časť filmu rovno na ISS! Hercom, ktorý by mal letieť do vesmíru by mal byť Tom Cruise - to, či by naozaj letel na ISS alebo nie sa v tento moment nevie. Avšak podľa správ je jasné, že minimálne o záujme NASA vie a nie je to len ich želanie. Ťažko si predstaviť, že by Tom Cruise takúto možnosť nevyužil.

Jim Bridenstine z NASA to potvrdil cez Twitter.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020

Spoločnosťou, ktorá by mala Toma Cruisa vyniesť na ISS nemá byť žiadna iná ako SpaceX.

NASA a SpaceX už dávnejšie potvrdili, že určitú kapacitu miest Crew Dragon chcú prenechať na komerčný účel. Crew Dragon má kapacitu 7 miest a NASA plánuje využívať zatiaľ len 4 miesta. SpaceX chce začať s komerčnými letmi koncom 2021 alebo počas roku 2022.

Zdroj: Techcrunch