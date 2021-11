Tom Clancy’s Splinter Cell Chaos Theory zdarma na Ubisoft Connect

Ubisoft opäť ponúka jednu zo svojich starších hier zdarma. Konkrétne ide o Tom Clancy’s Splinter Cell Chaos Theory. Hru je potrebné aktivovať do 25. novembra. Ubisoft ponúka hru v rámci oslavy svojho 35. výročia.

Chaos Theory je už starší herný titul zo stealth série Splinter Cell, hra vyšla v roku 2005 na Xbox, PS2 a Windows. Zhostíte sa úlohy agenta Sama Fishera, ktorý pracuje pre tajnú bezpečnostnú agentúru Third Echelon.

Hra sa dá aktivovať priamo v aplikácii Ubisoft Connect (bývalý Uplay) alebo na webe prostredníctvom Ubisoft Store. Po prihlásení je možné si hru zadarmo pridať do svojho používateľského účtu a to do 25. novembra.

Zdroj: Guru3D, Ubisoft