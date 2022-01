Tokamak Energy pokročilo vo výskume jadrovej fúzie

Spoločnosť urobila významný pokrok k stabilnej jadrovej fúzii.

Spoločnosť Tokamak Energy urobila významný pokrok vo výskume a vývoji jadrovej fúzii, ktorej sa podarilo dosiahnuť nový míľnik vďaka kryogénnej technológii. Táto technológia našla využitie pre magnety, čo má za následok zníženie prevádzkových nákladov takmer o 50 percent. Spoločnosť využíva pri konštrukcii fúznych reaktorov kombináciu vysoko-teplotných supravodivých magnetov a sférické tokamaky. S použitím novej technológie firma Tokamak Energy dosiahla až dvojnásobnú účinnosť oproti predchádzajúcim systémom.

Vďaka tomuto pokroku je chladenie supravodivých magnetov jednoduchšie a zároveň sa podarilo znížiť náklady na výstavbu nových fúznych reaktorov. To môže v konečnom dôsledku prispieť k lepšej komercializácii celej technológie jadrovej fúzie. Magnety určené pre riadenú fúziu jadra sa skladajú zo vzácneho oxidu medi bárnatej, ktoré sú tvarované do pásov tenkých 0,1 milimetra. Tieto pásy sú následne stáčané do cievok. Vďaka tomuto usporiadaniu, dokážu cievky vyvinúť veľmi silné magnetické pole.

Spoločnosť stojaca za vývojom fúznych reaktorov nechce zaspať na vavrínoch a hovorí, že ich ešte čaká niekoľko dôležitých objavov na ceste ku komercializácii jadrovej fúzie.

