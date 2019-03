Tmavý režim v Messengeri si môžete aktivovať už dnes! Prinášame postup ako na to

Majiteľov Super AMOLED panelov a fanúšikov tmavých tém potešíme, keďže už mnohokrát diskutovaná téma tmavého režimu v Messengeri je dostupná. Ako ju však aktivovať?

Ešte koncom minulého roka sme informovali o tom, že Messenger prejde redizajnom, čo sa napokon aj stalo. Páči sa nám zjednodušený dizajn, ktorý oproti staršej verzii prešiel výraznými premenami. Vtedy sa vyjadrili vývojári, že čoskoro môžeme očakávať ďalšiu aktualizáciu, v ktorej pribudne tmavý režim (v angličtine označovaný ako „Dark Mode“). Správa preto poteší najmä používateľov, ktorí majú smartfóny s AMOLED displejom (Samsung, Apple, OnePlus).

Aktivácia režimu je jednoduchá, stačí poslať hocakému priateľovi v správe emoji žltého polmesiaca. Po odoslaní sama aplikácia navrhne a ponúkne možnosť aktivovať tmavý režim. Nie je potrebné ani znovu otvorenie, či reštartovanie aplikácie, zmeny nabehnú ihneď. My sme to, samozrejme, hneď otestovali na smartfóne Apple iPhone XS. Funguje je to aj na zariadeniach s Androidom (otestované na zariadeniach Motorola Moto).

Zdroj: vlastné