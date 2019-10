Tlačová správa: Netflix je o krok bližšie Slovensku

Bratislava, 11. októbra 2019 - Netflix, popredná svetová streamovacia platfor-ma, prichádza s novými možnosťami pre používateľov na Slovensku. Tisíce hodín populárnych televíznych programov a filmov, vrátane celosvetovo zná-mych originálnych seriálov Netflix, sú odteraz k dispozícii s českými titulkami a dabingom. Slovenskí používatelia majú tiež možnosť prepnúť svoje užívateľ-ské rozhranie do češtiny.



„Od dnes je k dispozícii plne lokalizovaná česká verzia používateľského rozhrania Netflix, ktorá je určená aj pre slovenských užívateľov. Keď sa najbližšie prihlásite do svojho účtu Netflix, alebo si založíte nový, môžete prejsť do nastavení a pre-pnúť svoj účet do češtiny,“ vysvetľuje marketingový riaditeľ Netflix CEE Tomek Ebbig.



„Bez ohľadu na to, či uprednostňujete svoje používateľské rozhranie v češtine, umožňuje Netflix po novom prístup k približne 70 obľúbeným českým filmom, no-vým aj klasickým, ako sú napríklad LOVEní, Špindl, Anděl Páně 2, Padesátka, Vratné lahve, Po strništi bos, Masaryk, Pupendo, Ostře sledované vlaky, Tmavo-modrý svět či Kuky se vrací. Počet originálnych českých filmov sa do konca roka zvýši na 150. Taktiež budeme mať k dispozícii všetok náš obľúbený medzinárodný obsah s českým dabingom,“ dodáva Tomek.



Český jazyk si ako predvolený nastavíte tak, že si vyberiete češtinu ako jazyk svojho internetového prehliadača a/alebo jazyk OS svojho televízneho prijímača. Ostatní existujúci aj noví používatelia Netflixu na Slovensku môžu podľa potreby ľahko prepínať jazyk v ich nastaveniach. Okrem češtiny je možné nastaviť aj aký-koľvek iný jazyk z 32 dostupných jazykových mutácií.

Zdroj: Tlačová správa