Tlačová správa: LG Super UHD s Nano Cell technológiou osloví aj hráčsku komunitu

Ak ste sa nazdávali, že LED televízory nemajú po najnovšej technológií OLED už čo viac ponúknuť, QLED od Samsungu a technológia Nano Cell značky LG sú dôkazom toho, že klasickým LED televízorom rozhodne ešte neodzvonilo.



Až 60 % ľudí nepozerá na televíziu priamo a väčšina z nich si možno ani len neuvedomuje, že farby sú rozdielne v porovnaní s tým, keby sedeli rovno pred televízorom. Tí, čo si to ale uvedomujú, často hľadajú vhodnejší variant, ktorý im umožní neobmedzenosť pozorovacieho uhla a bude tak čo najmenej farby skresľovať.



Televízia LG s Nano Cell technológiou je vylepšením LED televízie a ponúka cenovo dostupnejší variant v porovnaní s modelmi s OLED technológiou. Práve výrobcovia Nano Cell televízorov sa s týmto skreslením farieb popasovali a výsledkom je vyššia trieda LED televízií, ktoré majú čo ponúknuť ako bežnému spotrebiteľovi, tak aj náročnejšiemu divákovi.



Až 60 % divákov nesedí priamo pred televízorom a pozerá na televízne vysielanie úplne z iného uhla. (Goran Bogicevic / Shutterstock.com)

Rozdiel medzi QLED a LG s Nano Cell



Verné zobrazovanie farieb aj pri širokom pozorovacom uhle dokáže Nano Cell technológia pomocou nanočastíc známych aj pri televízoroch s technológiou QLED. Kým Nano Cell televízie majú nanočastice zabudované priamo v paneli o veľkosti 1 nanometer, QLED predstavujú ich nižšiu úroveň a technológia Quantum Dot sa líši nielen väčšou veľkosťou častíc ale aj štruktúrou panela.



Princíp nanočastíc spočíva v tom, že práve tie eliminujú rušivé odrazy vstrebávaním prebytku vlnových dĺžok daných farieb a tým filtrujú nežiadúce odtiene a zlepšujú čistotu konečného zobrazovania farebného spektra. Kým Nano materiál je integrovaný priamo do panela a počet vrstiev sa teda nezvyšuje, pri technológii Quantum Dot ide len o vloženú farebnú vrstvu.



Neobmedzenosť pozorovacích uhlov



Pri väčšine LCD technológií je kvalita zobrazenia závislá aj od pozorovacieho uhla. Ak sedíte kolmo k televíznemu obrazu, máte možnosť sledovať zobrazenie vynikajúcej kvality. To ale neplatí pri iných miestach, odkiaľ televíziu sledujete, nakoľko vo viacerých prípadoch narazíte na mierne odchýlky, kým v tom sťaženejšom uhle to môžu byť ešte zásadnejšie rozdiely.



Väčšinou platí, že čím ďalej sa nachádzate od kolmej osi, tým skreslenejšie budú farby. S riešením tohto problému prišla pokroková technológia OLED, ktorá je dobrou investíciou, no ak hľadáte cenovo dostupnejší variant, vítaná bude aj voľba TV LG s technológiou Nano Cell so širokým pozorovacím uhlom.



Vhodný herný variant



Čistota a identické zobrazenie farieb hovorí v prospech LG SUPER UHD televízorov, no herných fanúšikov však nadchne predovšetkým rýchla odozva obrazu. Práve tá je zárukou minimalizácie herného oneskorenia, čím umožňuje absolútnu kontrolu nad celým priebehom hry a často u hráčov budí dojem, akoby hrali bezprostredne priamo na hernom monitore.



Ak si hra vyžaduje rýchlejšie herné tempo, v tomto prevedení nebudete mať problém a reagovať na vnemy budete okamžite. Okrem toho vás jasnejšie farby s rozlíšením 4K HDR rozhodne vtiahnu do deja. High Dynamic Range je však navyše aj garanciou absolútnej bielej a verného stvárnenia čiernej farby. Zabudnite na podsvietenie po okrajoch panela, táto technológia využíva podsvietenie celej obrazovky s cieľom dosiahnuť čo najkvalitnejšie zobrazenie.



Nadšencov hier nadchne najmä rýchla odozva obrazu. (Gorodenkoff / Shutterstock.com)

Ak si chcete dopriať o niečo vyšší štandard v podobe kvalitnejšieho obrazu, Super UHD televízory značky LG s Nano Cell technológiou sú vhodnou alternatívou, ako povýšiť level o niečo vyššie v porovnaní s klasickými LED televízormi a dopriať si tak maximálny zážitok ako z televízneho pozerania, tak aj prostredníctvom hrania prepracovaných hier s množstvom detailov.

Zdroj: Tlačová správa