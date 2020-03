Tlačová správa: Čo robiť, keď tlačiareň neustále signalizuje chybu?

Vynechávanie tlače, rozmazané časti textu či nekonečné farebné pruhy. Na tieto problémy síce nenarážame často, no keď sa nám stanú, o problém je postarané.



Či vlastníte tlačiareň atramentovú alebo ste uprednostnili tú s laserom, v oboch prípadoch dbajte na kvalitné náplne. Ich perfektný stav vypovedá totiž ako o kvalite tlače, tak aj o správnom fungovaní celého zariadenia. Aj napriek vašej dôkladnosti sa raz za čas stane, že aj pri originálnych alebo kompatibilných náplniach sa stretnete s problémami, ktoré sa vám budú zdať na prvý dojem neriešiteľné. Problémom nebudú lacné tonery či cartridge, pokiaľ zháňate kompatibilné verzie u renomovaných výrobcov.



Chyba v systéme



Na monitore obrazovky sa vám čoraz častejšie objavuje správa o chybe. V sprievode neutíchajúcich zvukov táto frekvencia čoraz viac graduje. Tlačiareň vyhlásila štrajk a tento núdzový režim prišiel úplne nevhod. Spočiatku ju skúšate resetovať vypnutím, no nijako to nepomáha. Tlačiareň si vyžaduje dôkladnú analýzu a rozhodli ste sa vyčistiť tlačovú hlavu. Ak však ani to nepomáha, chyba bude niekde inde.



Otázna zmena náplne



Pokiaľ ste ešte nikdy nemenili náplň a ani neviete, ako by ste sa k tomu dopracovali a ako má celý proces prebiehať, nechajte to v rukách odborníka a zájdite do servisu. Ak sa ale aj naďalej domnievate, že opravu zvládnete svojpomocne, skúste sa aspoň riadiť pokynmi výrobcu. Dbajte na dôslednú výmenu, tlačová hlava je skutočne zraniteľný komponent.



Ak sa vám zobrazuje chyba, ktorú vysiela vaša tlačiareň, určite jej riešenie neodkladajte. Čím neskôr zareagujete, tým náročnejšia bude náprava. Vsaďte pri výbere náplní na kvalitu a znížte riziko poškodenia tlačiarne. Aj tonery značky TonerPartner sú vysoko porovnateľné s originálmi. Potešia vás priaznivou cenou a garantujú vysokú kvalitu tlače.



Credit: Proxima Studio / Shutterstock.com

Zdroj: Tlačová správa