TikTokom sa šíri nebezpečná výzva

Pitím tejto látky si môžete privodiť vážne zdravotné problémy!

Sociálne siete majú veľa výhod. Vďaka nim môžete napríklad nájsť starých známych, alebo spoznať nových ľudí. Dokážu ale napáchať aj veľa zla. Momentálne je veľmi moderné prichádzať s rôznymi výzvami a to všetko len pre získanie čo najväčšieho počtu sledovateľov. Medzi najznámejšiu výzvu patrí "Tide Pod Challenge", kedy ľudia rôznymi spôsobmi konzumovali pracie tablety. Výzva bola populárna v roku 2018 a teraz o päť rokov neskôr tu máme novú a minimálne rovnako nebezpečnú výzvu. Je prichádzanie do styku s chemickou látkou - Borax.

Borax - Tetraboritan sodný dekahydrát sa vo veľkej miere používa ako súčasť pracích prostriedkov, kde plní formu bielidla. Prečo teda ľudia pijú túto látku, prípadne sa v nej kúpu? Za všetko pravdepodobne môže správa z roku 1937, kedy sa matka rozhodla namáčať svojim dvojčatám cumle do zmesi Boraxu a medu. Tým sa u nich onedlho rozvinula anémia a mali záchvaty. Následne autori štúdie obvinili výrobcov Boraxu, že nepíšu na obaly informáciu hovoriacu o tom, že sa jedná o jed. Prečo sa teda znova propaguje pitie Boraxu?

Podľa influencerov Borax obsahuje určité množstvá bóru, ktorý sa prirodzene nachádza aj v ľudskom tele. Do tela ho dostávame pomocou konzumácie mliečnych výrobkov, orechov, či strukovín. Tu treba poznamenať, že vedci doteraz nevedia jeho presnú funkciu. Predpokladá sa, že pomáha pri raste kostí, tak isto by mal byť nápomocný svojimi protizápalovými účinkami. Bór by mohol byť účinný taktiež v boji proti rakoviny, bohužiaľ štúdie sú zatiaľ nepreukázateľné.

Infuenceri sa ďalej snažia svoje tvrdenia obhájiť dvoma tureckými štúdiami na ôsmych a siedmych potkanoch. V tomto prípade mal byť Borax nápomocný pri boji so zápalmi spôsobenými ľudskými liekmi na rakovinu. Vzhľadom na nízky počet testovacích subjektov sa tieto štúdie nedajú považovať za vierohodné. Je preto odporúčané, aby ste túto chemickú látku nekonzumovali. Konzumácia Boraxu sa prejavuje modrou-zelenou farbou zvratkov a stolice.

Zdroj: ArsTechnica,