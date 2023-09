TikTok umožní vypnúť európanom niektoré funkcie

TikTok sa pre svoje ďalšie pôsobenie na území EÚ musí prispôsobiť.

Pôvodom čínska sociálna sieť - TikTok vydala stanovisko, v ktorom sa zaviazala dodržiavať nariadenie Európskej únie - Digital Service Act (DSA). To znamená, že sieť umožní jej používateľom v rámci Európskeho Hospodárskeho Priestoru (EHP) vypnúť niektoré funkcie. Medzi také patrí napríklad vypnutie kanála "For You" a "LIVE". Spoločnosť ByteDance musí zaviesť hneď niekoľko nástrojov pre zlepšenie internetovej bezpečnosti jej používateľov. To napríklad znamená možnosť nahlásiť nezákonný obsah, čo sa má týkať aj reklamy, nenávistných prejavov, finančných podvodov a obťažovania. Sociálna sieť zároveň musí zlepšiť moderovanie obsahu, vrátanie podávania informácií, prečo bol daný obsah odstránený.

Spoločnosť musí ďalej vypnúť algoritmy pre prispôsobenie reklamy pre deti od 13 do 17 rokov a ich profily sa automaticky stanú súkromné a nebudú ani odporúčané. Zmeny, ktoré chce sociálna sieť zaviesť boli prijaté veľmi pozitívne. DSA sa netýka len TikToku, ale podobne budú musieť zareagovať aj iné technologické a internetové spoločnosti ako napríklad AliBaba (Aliexpress), Meta (Facebook), Amazon, Google, X (Twitter), Microsoft a podobne. Bude zaujímavé sledovať, ako sa k tejto úlohe postavia. Európska únia verí, že svojim nariadením sa jej podarí lepšie chrániť svojich občanov.

Zdroj: Neowin,