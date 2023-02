TikTok sprístupňuje používateľské údaje výskumníkom

Sociálna sieť chce týmto krokom získať na dôvere.

Sociálna sieť TikTok patrí medzi najpopulárnejšie na svete, lenže podľa niektorých štátov nie je práve najbezpečnejšia. Preto voči tejto sieti broja napríklad Spojené štáty americké, pretože podľa niekoľkých jej predstaviteľov ide o nástroj masívnej špionáže. Získané osobné údaje majú totiž putovať na čínske servery a tie má podľa bezpečnostných expertov využívať vo svoj prospech tamojšia vláda. Osobné údaje zbierajú samozrejme aj iné sociálne siete. Čínska spoločnosť ByteDance, ktorá stojí za sieťou v snahe dokázať svoju transparentnosť, pristúpila k vytvoreniu API pre výskumné účely.

V prípade, že vedec chce získať prístup k API spoločnosti BytaDance, musí podať žiadosť na úrad US Data Security (USDS). Po prípadnom schválení získa výskumník prístup k verejným informáciám používateľov tejto sociálnej siete. Tieto údaje zahŕňajú napríklad like-y, komentáre, či interakcie. Prístup k týmto dátam by mohol pomôcť napríklad vedcom s výskumom správania mládeže, kde má táto sociálna sieť najväčší úspech. Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že takmer každá čínska spoločnosť je pod drobnohľadom západných krajín, nakoľko medzi Spojenými štátmi americkými a Čínou prebieha novodobá studená vojna.

