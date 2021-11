Tidal oznamuje zmeny v predplatnom. Čo po ponúka?

Bezstratovaná streamovacia služba Tidal oznamuje zmeny v predplatnom: bezplatné predplatné s obmedzeniami a cena za HiFi za 10 USD.

Spoločnosť oznámila veľké zmeny vo svojej platforme, pričom pridáva nové cenové úrovne, ako aj možnosti platieb pre umelcov. Počnúc úrovňami má spoločnosť teraz bezplatnú úroveň. Používatelia si budú môcť službu vyskúšať bezplatne, pričom nevýhodou bude kvalita zvuku obmedzená na 160 kbps AAC a prerušovanie reklamami. Doterajší plán Premium za 10 dolárov bol premenovaný na HiFi a namiesto 320 kbps AAC teraz ponúka bezstratovú kvalitu CD 1411 kbps FLAC. Zvyšok plánu zostáva rovnaký ako predtým. Predchádzajúci plán HiFi za 20 USD bol premenovaný na HiFi Plus. Tento plán teraz pridáva prístup k hudbe kódovanej vo vysokom rozlíšení MQA, Dolby Atmos a Sony 360 Audio.

Obsahuje tiež dve nové funkcie: priame výplaty umelcom a autorské honoráre zamerané na fanúšikov. Priame výplaty umelcom znamenajú 10% z členského poplatku predplatiteľov, ktorý služba poskytne priamo interpretovi, ktorý je u daného poslucháča najpočúvanejší. Čím viac bude používateľ interpreta počúvať, tým viac dostane z alokovaných 10%. Obľúbený interpret mesiaca bude zvýraznený v profile spolu s tým, koľko dostal zaplatené. Toto je, samozrejme, doplnok k existujúcim možnostiam platieb pre umelcov, a nie ich náhrada, ktorá by mala zabezpečiť, aby umelci zarábali viac za predpokladu, že ich ľudia skutočne počúvajú. Používatelia uvidia, ktorých umelcov počúvali a koľko dostali zaplatené. Táto funkcia bude spustená v januári 2022.

Štandardná úroveň HiFi naďalej ponúka kombináciu skutočných bezstratových a komprimovaných, rozbalených súborov MQA pod jednotnou hlavičkou HiFi a používateľ nemá možnosť zistiť rozdiel medzi nimi. Medzitým možnosť Master quality ponúka iba komprimované súbory MQA, ktoré väčšinou ani nemajú vysoké rozlíšenie. Z týchto dôvodov a pochybných obchodných praktík MQA vo všeobecnosti je dôvod, prečo audiofili vo všeobecnosti odporúčajú vyhnúť sa službe Tidal tým, ktorí hľadajú skutočný bezstratový zvuk. Odhliadnuc od šafárenia so zvukovými kodekmi, nové možnosti vyplácania umelcov sú krokom správnym smerom. Na druhej strane, Tidal je zďaleka jednou z najmenších streamovacích služieb, takže to pravdepodobne nebude mať taký veľký význam, ako by sa mohlo zdať.

