Thunderbird sa spája s K-9 Mail, výsledkom bude nová Android aplikácia

Spojením oboch projektov má vzniknúť mobilná verzia e-mailového klienta Thunderbird.

Open-source projekty - e-mailový klient Thunderbird a mobilná poštová aplikácia K-9 Mail budú spojené. Výsledkom bude program pre smartfóny s názvom Thunderbird for Android. Poštový klient Thunderbird si zatiaľ môžete nainštalovať na operačné systémy Linux, Windows, ale aj macOS. Lenže mobilný klient stále chýba a používatelia po tejto verzii už dlho volali, čo sa po dlhých rokoch rozhodla komunita vypočuť. Namiesto vývoja mobilnej aplikácie od úplného základu, použijú tvorcovia zdrojové kódy poštového programu K-9 Mail, vďaka čomu bude vývoj značne urýchlený.

Vývojárom programu Thunderbird sa podarilo dohodnúť s tvorcom mobilnej aplikácie K-9 Mail - Christianom Kettererom, ktorý sa zároveň pripojí k vývojárskemu tímu. Tím Thunderbirdu investuje do vývoja android aplikácie nemalé financie. Aplikáciu čaká v najbližšom období prerobenie dizajnu, ale aj pridávanie nových funkcií v súlade s desktopovým programom. Bohužiaľ, zatiaľ nie je známy ani približný termín ukončenia prechodu a neostáva nič iné, ako len čakať a sledovať aktualizácie, vďaka čomu by mal byť viditeľný postupný prerod aplikácie na Thunderbird for Android.

Zdroj: ArsTechnica,