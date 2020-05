Thomas Edison by plakal - jeho dieťa GE končí po 130 rokoch so žiarovkami

Firma General Electric (GE), ktorá je známa ako korporácia stojaca za žiarovkami po 130 rokoch ukončuje svoju činnosť.

Thomas Alva Edison by asi smútil, pretože jeho dieťa ukončuje svoj biznis vo svete svetiel. Znamená to, že biznis so žiarovkami, ktoré sú tu s nami viac než 130 rokov už nie je prioritou. Trh zabila čínska konkurencia a hlavne príchod LED svetiel či halogénov.

Celý biznis so svetlami sa predáva spoločnosti Savant Systems. Táto firma sa orientuje na termostaty, automatizované domácnosti či smart a IoT zariadenia do domácnosti.

CEO spoločnosti GE Lawrence Culp zdôrazňuje, že budú na svetlách ešte spolupracovať so spoločnosťou Savant Systems, avšak GE sa viac sústredí aby sa stala industriálnou firmou. Neplánuje ďalej rozvíjať podnikanie vo svete svetiel. Cena transakcie je údajne 250 miliónov dolárov. Tento predaj má kompenzovať veľkú stratu firmu GE.

Počuli ste už o tom, že pôvodné žiarovky mali prakticky neobmedzenú životnosť? Niektoré žiarovky od Edisona dodnes fungujú. Ak nie, nájdite si „žiarovkovú konšpiráciu“. Firma sa mimochodom pôvodne volala Edison General Electric Company.

Zdroj: genewsroom

Image Credit: wikipedia