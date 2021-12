Testovacia verzia ovládača odhalila názvy Intel GPU

Intel nechtiac sám prezradil názvy pripravovaných grafických kariet.

Americkej spoločnosti Intel sa podarilo omylom zverejniť skúšobnú verziu grafického ovládača s číslom 30.0.101.9999, ktorý je určený pre jedenástu generáciu GPU. Na svetlo sveta sa nechtiac dostali hneď štyri názvy týchto grafický kariet, z radov Intel Arc a Inter Iris. Presnejšie ide o A350, A380, A350M, A370M a Iris Xe A200M, pričom M znamená, že má ísť o grafickú kartu určenú pre notebooky. Pre grafické karty bez prídavku M, nemusí automaticky znamenať, že výrobca bude vyrábať aj verziu určenú pre notebooky.

Týmto únikom sa potvrdilo aj to, že tieto grafické karty majú spoločného menovateľa - Alchemist. GPU Intel A380 má byť alternatívou voči grafickej karte Nvidia GTX 1650 Super so 6GB RAM. Ovládač taktiež ukázal aj náznak príchodu novej generácie GPU s názvom Battlemage, ktoré naznačuje názov Elasti. Nová generácia grafických kariet by mala byť predstavená v roku 2023. Zatiaľ sa objavili len dve GPU pod názvom Elasti, ale dá sa očakávať, že spoločnosť Intel ich plánuje veľa viacej.

