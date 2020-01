Tesly bezpečnejšie aj v poslednom štvrťroku 2019

Tesla zverejnila správu o bezpečnosti prevádzky svojich vozidiel v štvrtom štvrťroku 2019 (Q4 2019).

V roku Q4 2018 Tesla zaznamenala nehodu vozidla so zapnutým autopilotom každých 2,91 milióna míľ, o rok neskôr v Q4 2019 to bolo každých 3.07 milióna míľ. Ide teda o zlepšenie voči rovnakému obdobiu pred rokom. Zlepšenie Tesla zaznamenala aj pri porovnaní tretích štvrťrokov v roku 2018 a 2019.

Pri vypnutom autopilotovi so zapnutými bezpečnostnými funkciami sa čísla zlepšili z 1,58 milióna míľ v Q4 2018 na 2,1 milióna míľ v Q4 2019. Pri vypnutom autopilotovi a vypnutých bezpečnostných funkciách v Q4 2018 to bola nehoda každých 1,25 milióna míľ tak v Q4 2019 to bola nehoda každých 1,64 milióna míľ.

Pre porovnanie s priemernými číslami na amerických cestách. pokiaľ v Q3 2018 sa podľa štatistík NHTSA stala nehoda na amerických cestách každých 436 tisíc míľ, v Q3 2019 to bolo každých 479 tisíc míľ.

Tesla zverejnila aj novú štatistiku o požiaroch Tesla vozidiel. Za obdobie od roku 2012 do roku 2018 nastal požiar každých prejdených 170 miliónov míľ. V roku 2019, to bolo každých 175 miliónov míľ. Štatistiky National Fire Protection Association (NFPA) evidujú, že požiar vozidla na amerických cestách nastáva v priemere každých prejdených 19 miliónov míľ.

Zdroj: www.tesla.com