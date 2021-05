Tesla začne na sledovanie vodičov počas zapnutého autopilota používať kameru v interiéri auta

Systém autopilota spoločnosti Tesla bol tento rok podrobený veľkej kritike a pravdepodobne ste už videli niekoľko videí ukazujúcich ľudí, ktorí systém nepoužívali spôsobom určeným výrobcom. Vyzerá to však, že najnovšia aktualizácia autopilota konečne využíva na sledovanie vodičov aj kameru v interiéri auta.

Podľa zoznamu zmien aktualizácie zverejnenom na Twitteri bude kamera v interiéri auta namontovaná nad spätným zrkadlom „detegovať a varovať na nepozornosť vodiča, keď je zapnutý Autopilot“. Vozidlu to tak dodáva ďalší spôsob, ktorým môže zabezpečiť, aby vodič naozaj sledoval cestu. Údaje z kamery údajne samotné vozidlo neopúšťajú, čo znamená, že spoločnosť ani nikto iný k nim nemá na diaľku prístup. To všetko, samozrejme, platí iba pokiaľ nie je povolené zdieľanie údajov.

Spomínaná interiérová kamera v automobiloch spoločnosti Tesla sa dodnes používajú hlavne na zaznamenávanie udalostí pri núdzovom brzdení. Systém autopilota zisťoval pozornosť vodiča prostredníctvom senzorov vo volante, ktoré merali odpor, čo malo zabezpečiť, aby vodič stále držal ruky na volante.

Delivery was super smooth. Summon and lane departure avoidance disabled for now, increased follow distance, hard cap at 75, requires auto brights or kicks out of AP, cabin camera for driver monitoring.. nothing unexpected yet. pic.twitter.com/gKIkHSGNI7