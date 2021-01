Tesla vyrobila za rok 2020 vyše pol milióna vozidiel

Spoločnosť Tesla dosiahla svoj cieľ a v roku 2020 vyrobila vyše pol milióna automobilov. Takmer rovnaký počet aj doručila zákazníkom.

Počet dokončených doručení vozidiel zákazníkom sa mierne líši od počtu vyrobených kusov. Doručených vozidiel bolo iba 499 550, čo je však dostatočne blízko pol miliónového cieľa.

Celoročná výroba a dodávky sa oproti roku 2019 zvýšili o viac ako tretinu, čo je pôsobivý nárast, najmä ak vezmeme do úvahy, že hlavný závod spoločnosti Tesla vo Fremonte v Kalifornii bol zatvorený na takmer dva mesiace od polovice marca do začiatku mája. Globálna recesia spôsobená pandémiou sa prejavila aj na predajoch automobilov. Nový závod spoločnosti Tesla v Šanghaji, ktorý bol otvorený koncom roka 2019, bol kľúčovým prvkom jej zvýšenej výroby a teda aj nárastu predajov.

Spoločnosť vo štvrtom štvrťroku vyrobila 179 757 automobilov, čo je o 71% viac ako v štvrtom štvrťroku predchádzajúceho roku, a dodala 180 570, čo oproti štvrtému štvrťroku roku 2019 predstavuje 61% nárast. Spoločnosť má na rok 2021 ešte ambicióznejšie plány na zvýšenie výroby, pričom ďalšie jej závody v Berlíne v Nemecku a v Austine v Texase sú vo výstavbe a predpokladá sa, že sa počas tohto roku otvoria. Spoločnosť Tesla má tiež v tohtoročnom pláne začať s predajom svojich automobilov v Indii.

