Tesla už tento piatok predstaví Model Y. Vystrelila si zo zvedavcov.

Automobilka Tesla sa chystá na predstavenie dôležitého modelu, ktorý sa zaradí do portfólia tejto značky a doplní ponuku vozidiel o kompaktné SUV. To dostane názov Model Y a modely tejto automobilky tak budú spoločne tvoriť názov S3XY. Predstavenie sa bude konať už tento štvrtok v Los Angeles, vo štvrti Hawthorne o 20:00 miestneho času a prenos z predstavenia bude naživo streamovaný. Ak si teda chcete predstavenie nového Modelu Y pozrieť naživo, nastavte si kvôli časovému posunu budík na piatok 15.3. o štvrtej hodine ráno a sledujte stránku automobilky Tesla.

Tesla si v pozvánke neodpustila aj menší žartík, ktorým si vystrelila zo zvedavcov. Často krát sa totiž stáva, že tmou zahalené fotografie pozvánok a nepredstavených produktov ukrývajú detaily, ktoré sa dajú odhaliť v obrázkovom editore. Tu si však Tesla dala na prípadný únik detailov pozor a pre zvedavcov ukryla nápis NICE TRY, teda „pekný pokus“. Ten sa objaví práve po zosvetlení fotografie no ostatné detaily auta zostávajú naďalej zahalené.

Tesla zatiaľ nezverejnila konkrétne technické parametre ani detailné fotografie novinky. Z doteraz dostupných informácií je zrejmé, že sa bude podobne ako v prípade Modelu 3 jednať o elektrické vozidlo, ktoré má byť cenovo dostupnejšie masám. Model Y by mal s Modelom 3 zdieľať až 75% súčiastok, vďaka čomu by sa mal podstatne urýchliť vývoj a udržať priaznivú cenu. Tá by sa mala pohybovať približne o 10% vyššie oproti podobne vybavenému Modelu 3.

Výroba nástrojov a foriem potrebných pre výrobu nového modelu by mala začať už koncom roka 2019, pričom hromadná produkcia sa očakáva na konci roku 2020. Model Y sa bude podľa vyjadrenia výkonného riaditeľa Elona Muska spočiatku montovať v továrni Gigafactory 1 v americkom štáte Nevada.

