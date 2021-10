Tesla sťahuje svoje sídlo do novej lokality

Tesla paradoxne presúva svoje sídlo tam, kde nemôže predávať svoje elektromobily.

Generálny riaditeľ automobilovej spoločnosti Tesla - Elon Musk, ohlásil presťahovanie sídla spoločnosti do Austinu v Texase. Tesla sa v súčasnosti nachádza v Silicon Valley, čo je južná oblasť amerického štátu Kalifornia. Napriek tomuto presunu, ostáva továreň na výrobu elektromobilov vo Fremonte naďalej aktívna, zároveň Musk ohlásil aj 50 percentné navýšenie produkcie. Paradoxne, Tesla opúšťa štát, v ktorom je najpopulárnejšia, teda aj najpredávanejšia a sťahuje svoje sídlo do štátu, kde je priamy predaj elektromobilov spotrebiteľom nelegálny.

Za týmto krokom môže byť niekoľko konfliktov so štátom Kalifornia, pričom ten posledný z roku 2020 súvisel so stále prebiehajúcou pandémiou koronavírusu, kedy štát požadoval zriadenie prístreškov pre ľudí nakazených týmto vírusom. Tesla na to reagovala začatím stavby novej Gigafactory v štáte Texas, kde už pôsobí Muskova druhá spoločnosť SpaceX. Za rozhodnutím má byť tiež údajne aj ochota ľudí presťahovať sa do tohto štátu, kde je stavba domov lacnejšia, oproti cenám v štáte Kalifornia.

Zdroj: TheVerge,