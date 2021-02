Tesla Roadster príde až v roku 2022

Výroba druhej generácie elektromobilu Tesla Roadster bola pôvodne naplánovaná na rok 2020. Teraz generálny riaditeľ spoločnosti Tesla Elon Musk tvrdí, že sa výroba Roadsteru začne až v roku 2022.

„Tento rok dokončíme inžinierstvo, výroba sa začne budúci rok,“ odpovedal Musk v tweete na otázku o pokroku Roadsteru. „Cieľom je, aby bol prototyp pojazdný koncom leta.“ Musk dodal, že „trojmotorový systém pohonu a pokročilá práca na batérii boli dôležitými predchodcami“, čo sa zjavne týka novej vysoko výkonnej pohonnej jednotky, ktorá bude použitá vo verziách Plaid modelov S a X.

