Tesla pridala do svojich áut bezpečnostný mód

Ten stráži aby auto nikto nevykradol či neukradol. Ako píše Tesla vo svojej tlačovej správe k aktivácii bezpečnostného kódu, v USA sa auto ukradne každých 40,8 sekundy. Tesla chce svoje autá čo naúčinnejšie chrániť aj v tomto smere a preto aktivovala vo svojich vozidlách takzvaný bezpečnostný strážny mód.

Keď je bezpečnostný mód užívateľom povolený, tak vonkajšie kamery monitorujú okolie auta. V prípade ak systém zistí minimálne nebezpečenstvo, ako napríklad, že sa niekto nakláňa nad auto, tak sa prepne do výstražného módu v ktorom sa na displejoch v automobile objaví nápis "Alert" a upozornenie, že kamery auta nahrávajú.

Ak systém deteguje vážnejší problém, ako napríklad rozbitie okna auta, prepne sa do polachového módu v ktorom zvýši jas displejov a na audio systéme auta začne s maximálnou hlasitosťou prehrávať hudbu. Zároveň upozorní majiteľa auta, v mobilnej aplikácii Tesla, že nastal incident.

Majiteľ auta si môže video incidentu, ktoré začne 10 minút pred tým ako bol incident zistený, stiahnuť. Zaujímave je, že na to aby si mohol video stiahnuť musí do USB portu auta zasunúť USB kľúč ešte predtým než povolí bezpečnostný mód. Zaujímavé je to preto, a opravte ma ak sa mýlim, že Tesla určite má dostatok miesta vo svojom systéme na uloženie videa. Účel bude skôr v tom, že takým krokom majiteľ vlastne doplňujúco potvrdí, že si chce v prípade incidentu uložiť nahrávku okolia svojho auta. Je to samozrejme len dohad, pri ktorom budem rád ak ma v diskusii opravíte, či doplníte.

Aktivácia sa zatiaľ týka automobilov v USA, začína na Modeloch 3 a bude pokračovať na Modeloch S a Modeloch X, ktoré boli vyrobené po auguste 2017.

