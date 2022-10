Tesla predstavila svoj super-počítač, preťažil miestnu elektrickú sieť!

Super-počítač Dojo je tak výkonný, že takmer spôsobil výpadok prúdu.

Super-počítač Dojo je zatiaľ najvýkonnejšie výpočtové zariadenie spoločnosti Tesla. Pri spustení spôsobil takmer výpadok prúdu v meste Palo Alto. Toto je už druhý výkonný počítač, ktorý spoločnosť Tesla vlastní. Prvým je super-počítač využívajúci Nvidia GPU. Namiesto toho Dojo je navrhnutý od základov spoločnosťou Tesla presne podľa svojich predstáv. Úlohou Doja je trénovať umelú inteligenciu z dát zozbieraných elektromobilmi Tesla, ktoré sa majú zároveň stať podkladmi pre vylepšenie autopilota v automobiloch. Spoločnosť pri návrhu musela vyriešiť chladenie a napájanie jednotlivých komponentov.

Automobilová spoločnosť sa zároveň podelila s niekoľkými technickými špecifikáciami. Jeden ExaPOD, ktorý je súčasťou tohto super-počítača má výkon až 1,1 EFLOP, 1,3 TB SRAM a 13 TB širokopásmovej DRAM. Spoločnosť Tesla plánuje vyrobiť viac týchto ExpaPODov, pričom má záujem ponúkať svoj super-počítač ako službu. To by mohlo znamenať, že Musk chce vytvoriť konkurenciu svojmu protivníkovi Jeffovi Bezosovi a jeho spoločnosti Amazon so službou Amazon Web Services (AWS). Samozrejme, väčšina výpočtovej sily pôjde na tréning umelej inteligencie pre autopilota, ktorý by mal byť postupne schopnejší sám ovládať automobil.

Zdroj: Electrek,