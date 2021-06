Tesla predstavila svoj najrýchlejší elektromobil Model S Plaid

Generálny riaditeľ spoločnosti Tesla Elon Musk predstavil najrýchlejší sériovo-vyrábaný automobil na svete, nový Model S Plaid.

Zatiaľ čo hlavná časť predstavenia bolo extrémne rýchle zrýchlenie z 0km/h na 100km/h len za 2.1 sekundy, Musk predviedol aj novú motoristickú technológiu, ktorá dokáže udržať výkon 1 000 koní až do rýchlosti 322km/h a uviedol, že má auto navonok tiež mierne osviežený dizajn, ktorý dosahuje koeficient odporu 0.208, čo je zatiaľ najnižší zo všetkých vyrobených automobilov. Extrémne zrýchlenie aj maximálnu rýchlosť 322km/h však bude možné dosiahnuť iba so špeciálnymi pneumatikami, ktoré budú k dispozícii až na jeseň tohto roku.

Spoločnosť Tesla tiež vylepšila tepelné čerpadlo a celkovo tepelný dizajn, čím sa zvýšila účinnosť tohto vozidla. Automobil čerpá menej batérie na zahrievanie interiéru a dokáže sa rýchlejšie ochladiť pri opakovaných jazdách z 0km/h na 100km/h. Po rozšírení jazdných špecifikácií automobilu Musk tiež uviedol, že model Model S Plaid je navrhnutý s maximálnou bezpečnosťou. Vozidlo musí údajne ešte byť testované americkou vládou, ale keďže má spoločnosť Tesla veľmi dobré výsledky v oblasti bezpečnosti pri náraze, Musk očakáva, že nový model S bude najbezpečnejším autom spoločnosti.

Interiér má, samozrejme, čistý vzhľad a navyše bude obsahovať Yoke volant. Musk uviedol, že Yoke volant je užitočný, keďže okrem iného neblokuje obrazovku prístrojovej dosky. Hlavná 17-palcová obrazovka infotaimentu s rozlíšením až 2200×1300px je teraz otočená na šírku, čo uľahčuje jej používanie pri pozeraní rôzneho obsahu alebo hraní videohier (vozidlo má herný výkon približne na úrovni konzoly PlayStation 5, pričom Musk aj predviedol niekoho, kto na obrazovke elektromobilu hral videohru Cyberpunk 2077) v čase, kedy auto stojí na mieste. Prostredie infotainmentu má mierne aktualizovaný vzhľad, okná s možnosťou ich presunutia a dock pre obľúbené aplikácie v dolnej časti obrazovky. Nový Model S sa tiež dokáže pripojiť k viacerým zariadeniam pomocou technológie Bluetooth a má 35-wattový výkon, ktorý vozidlu umožňuje nabíjať niekoľko notebookov súčasne.

Generálny riaditeľ spoločnosti Tesla tiež povedal, že auto by malo byť dosť inteligentné na to, aby vedelo, kedy chcete ísť dozadu alebo dopredu, a pamätať si, akým spôsobom riadite vozidlo, takže nebude potrebné autu zadávať tak veľa príkazov, pretože sa učí, ako s ním narábate. Automobil tak už nebude obsahovať voliča jazdného režimu, avšak v prípade, že by nesprávne určil požadovaný smer, bude možné jazdný režim zmeniť aj manuálne prostredníctvom infotainmentu.

Elektromobil Tesla Model S Plaid s dojazdom 628km je k dispozícii na objednávku s cenovkou 169 000 dolárov.

Zdroje: Tesla