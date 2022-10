Tesla predstavila prototyp robota Optimus

Od prvého oznámenia robota Optimus ubehol približne rok a teraz spoločnosť predstavila prvý prototyp.

Na akcii Tesla AI Day predstavil Elon Musk prototyp robota Optimus. Robot nebol pripojený káblami s napájacím zdrojom alebo počítačom a po pódiu sa pohyboval sám. Prototyp je zároveň schopný porozumieť aj zložitým hlasovým príkazom. Musk počas prezentácie zdôraznil, že Optimus bude mať motoriku rúk na úrovni človeka. Bude schopný uniesť váhu takmer 20 kg, pričom robot má vážiť približne 56 kg. Optimus by mal byť schopný chodiť maximálnou rýchlosťou 8 km/h.

Menším prekvapením na prezentácii bolo, že robot bol predstavený bez vonkajšieho skeletu. Vďaka tomu bolo možné nahliadnuť do útrob prototypu. Pohyb robota bol ťažkopádny a oproti robotovi Atlas, ktorého vyrába spoločnosť Boston Robotics, zatiaľ nedokáže ani akrobatické kúsky. Musk sa na konferencii vyjadril, že v továrňach pracujú roboti aj s externým napájaním, ktorí vykonávajú opakujúce sa úlohy. Spoločnosť Tesla chce robotov produkovať vo veľkých sériách pri nízkych nákladoch s veľkou spoľahlivosťou. Cena by nemala presiahnuť 20 000 dolárov (približne 20 398 eur).

Optimus bude vybavený 2,3 kW batériou, vďaka ktorej by mal zvládnuť celodennú prácu. Do masovej produkcie má byť väčšina kovových častí nahradená plastmi, čo by sa malo prejaviť aj vo výdrži robota. Vývojári neustále pracujú na znižovaní počtu súčiastok a energetickej náročnosti. Optimus pre navádzanie a orientáciu v priestore využíva časti kódu z asistenčných služieb elektromobilov Tesla.

Zdroj: Engadget,